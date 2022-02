"Generation Corona" kritisiert Politik im TV

19-Jährige bei Lanz: "Querdenker bekommen mehr Aufmerksamkeit als Schüler".

Johanna Börgermann spricht bei Lanz über die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus der Perspektive von jungen Schülerinnen und Schülern. Sie ist eine der Schülerinnen, die an dem offenen Brief an die Politik beteiligt war.

Das Leid ist groß

Vor allem die psychische Belastung sei hier ausschlaggebend. Von Jugendlichen würde fast selbstverständlich Solidarität eingefordert, sodass sie Opfer bringen müssen: ihr Recht auf Bildung. Viele Kinder hätten Angst vor positiven Tests und weinten in der Schule. Sie fühlten sich nicht wohl.

Warum sollte sich eine 17-Jährige impfen lassen, um einen impfunwilligen 70-Jährigen zu schützen? - Darauf gibt es keine gute Antwort.

Kinder sind am stärksten von den Maßnahmen betroffen

Der Soziolge Aladin El-Mafaalani stimmt Johanna Börgermann zu. Obwohl Kinder am wenigsten vom Virus betroffen seien, würden sie am ehesten unter den Corona-Regeln leiden. Er beschreibt die neue Lebensrealität der Kinder: Sie verbringen ihre Freizeit nicht mit Feunden, sondern mit - im schlimmsten Fall "total gestressten" - Erwachsenen. Die Versäumnisse im schulischen Bereich nachzuholen, wird in seinen Augen eine große Herausforderung. Vor allem für Kinder aus benachteiligten und zugewanderten Familien, die mit der deutschen Sprache noch nicht ausreichend vertraut sind.

Die Jugendlichen wünschen sich ein offenes Ohr

Wir leiden! Die Jugendlichen leiden unter der Pandemie.

Sie fordern nicht nur weiterhin die Testpflicht an Schulen, sondern unter anderem auch ein hybrides Modell für Schülerinnen und Schüler, wodurch sie von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen könnten und sie möchten stärkere psychologische Betreuung.