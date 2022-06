100 Schüler aus Alpen gerettet!

Die deutschen Schüler und Lehrer aus Ludwigshafen mussten mit Helikoptern gerettet werden.

Es sollte nur eine "kleine Feierabendrunde" werden. So zumindest wurde die Route in den Alpen im Internet beschrieben. Das Gegenteil war der Fall: Teilweise brauche man für die Strecke Klettererfahrung in den Alpen, erklärte die Polizei. Als ein Teil der Gruppe zurückkehren wollte, rutschten zwei Schüler ab und verletzten sich leicht. Da manche der zwischen 12- und 14-Jährigen Panik bekamen, riefen die Lehrer den Notruf an.

Helikopter rettet

Mit zwei Hubschraubern wurden die Schulklassen schließlich auf einen nahegelegenen Forstweg gebracht. Die Schüler seien laut Polizei "erschöpft, unterkühlt, durchnässt und völlig aufgelöst" gewesen.

