Wie viele ukrainische Schüler gibt es bei uns eigentlich?

In BW und RLP sind es zusammen rund 39.000 Schülerinnen und Schüler. Der Anteil von allen Schülern liegt bei ...

... 1,95 Prozent. Gerundet kommen damit ungefähr zwei von 100 Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus der Ukraine:

Das ergeben die Zahlen, die das Kultusministerium in Berlin veröffentlicht hat.

Quick Maths: Wie kommt man auf 1,95 Prozent? 🖩🤔

In Baden-Württemberg sind für das Schuljahr 2021/2022 rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen gemeldet. In Rheinland-Pfalz sind es ca. 500.000. Nimmt man beide Bundesländer zusammen, sind es 2 Million Schüler. 39.000 Schüler aus der Ukraine, geteilt durch 2 Millionen Schüler mal 100 sind 1,95 Prozent.

Wie sieht es im ganzen Land aus? 🇩🇪

Rund 202.500 Kinder und Jugendliche sind aus der Ukraine vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 10,9 Millionen gemeldete Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen. In Gesamtdeutschland sind es dann auch etwas weniger als zwei von 100 (1,86 Prozent).

So ist die Lage an den Schulen in Rheinland-Pfalz:

