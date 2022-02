Die Hauptstadt der Ukraine ist weiter umkämpft. Der Präsident hat per Videobotschaft zum Durchhalten aufgerufen.

Am dritten Tag des Kriegs macht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videobotschaft eine Ansage gegen Fake-Meldungen, wie er sagt. Es stimme nicht, dass er die ukrainische Armee dazu aufrufe, die Waffen niederzulegen:

Wir werden die Waffen nicht niederlegen. Wir werden unser Land verteidigen.

Am Abend hatte er ebenfalls per Videobotschaft vor einem Großangriff auf Kyjiw (russisch: Kiew) gewarnt: "In dieser Nacht müssen wir durchhalten. Das Schicksal der Ukraine wird jetzt entschieden". Bisher sieht es so aus, dass die Ukraine die russischen Angriffe in der Nacht abgewehrt hat.

Immer wieder Explosionen

In der Nacht hatte es offenbar weitere Kämpfe am Stadtrand von Kyjiw gegeben - in mehreren Straßen und Bezirken der Stadt. Das berichten Reporter und Augenzeugen. Auch vom Stadtzentrum wurden unter anderem Schüssen gemeldet. Unabhängig überprüfen lassen sich die Meldungen bisher nicht. Die Menschen in Kyjiw wurden aufgerufen, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Unklar ist, ob es zu Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland kommt.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Streit zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

