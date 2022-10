16-Jähriger wegen versuchtem Mord festgenommen!

Der Jugendliche hat auf zwei Menschen geschossen.

Am Freitag kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem 16-Jährigen und drei Männern. Er soll im Streit ohne Vorwarnung eine Schusswaffe gezogen und auf die drei geschossen haben. Zwei Personen wurden dabei getroffen und schwer verletzt. Den dritten Mann verfehlte der Schuss.

Am Samstag konnte der Tatverdächtige festgenommen werden und wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der Jugendliche wurde in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert.

