Der Verdächtige schoss auf mehrere Menschen und wurde anschließend tot aufgefunden.

Die Schüsse fielen am Samstagabend in Monterey Park, offenbar in einem Tanzstudio, wie die Nachrichtenagentur AP berichet. Die Stadt ist ein Vorort von Los Angeles. Dort wurde am Wochenende das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Der Angreifer soll am Rande des Festivals plötzlich geschossen haben. Die Polizei teilte mit, dass zehn Menschen getötet wurden. Mindestens zehn Leute sollen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sein.

So haben Augenzeugen den Angriff erlebt

Der Besitzer eines Restaurants nahe des Tatorts sagte der Zeitung "Los Angeles Times", dass drei Menschen in sein Lokal gerannt kamen und ihn aufgeforderten, die Tür abzuschließen. Sie sagten, der Schütze trage so viel Munition bei sich, dass er immer wieder nachladen könne.

Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Der Mann begab sich nach der Tat auf die Flucht. Am Tag danach fand die Polizei ihn in einem Lieferwagen. Der 72-Jährige sei der einzige Verdächtige gewesen. Der Sheriff nimmt an, dass er sich das Leben genommen hat.

