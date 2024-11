Schule in Eppingen wegen Gasfreisetzung geräumt

Eppingen:

In Eppingen (Kreis Heilbronn) ist am Mittag eine Realschule geräumt worden. Mehrere Schüler hatten über Atemwegsprobleme geklagt. Die Polizei vermutet Pfefferspray als Ursache. Juliane Pyper berichtet:

Momentan läuft noch ein größerer Polizei- und Rettungseinsatz an der Selma-Rosenfeld-Realschule in Eppingen. Grund ist ein undefinierbarer Gasgeruch, der gegen 11:45 Uhr gemeldet wurde. 42 Schülerinnen und Schüler sollen Atemwegsreizungen erlitten haben. Das Schulgebäude ist geräumt worden und die gesamte Schülerschaft in der Stadthalle untergebracht. Die Feuerwehr führte Messungen durch und belüftet nun das Gebäude. Laut Stadt besteht keine Gefahr mehr. Eltern werden gebeten, nicht zur Schule zu kommen. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Pfefferspray die Ursache war.