So viele Lehrer aus der Ukraine wollen jetzt in Deutschland arbeiten!

Vielleicht bekommst du bald neue Lehrerinnen und Lehrer an deiner Schule. Es gibt sehr viele Bewerbungen.

Die Lehrer sind wegen dem Krieg aus der Ukraine geflohen und leben jetzt in Deutschland. Hier wollen sie auch arbeiten. Die "Welt am Sonntag" berichtet, dass es schon sehr viele Bewerbungen gibt. Nach Angaben der Kultusministerien sind es in Baden-Württemberg 280 und in Rheinland-Pfalz 200 Bewerbungen.

Viele arbeiten schon!

Viele Bundesländer haben auch schon Lehrkräfte aus der Ukraine eingestellt. Sie sollen vor allem die ukrainischen Schülerinnen und Schüler unterrichten. Bisher sind schon mehr als 60.000 Kinder und Jugendliche an den Schulen in Deutschland. Aber: Vermutlich werden es noch viel mehr. Laut der Kultusministerkonferenz könnten es bis zu 400.000 Schülerinnen und Schüler werden, die aus der Ukraine flüchten müssten und dann in Deutschland zur Schule gehen.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind von allen Seiten ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erreicht. Im Gegenteil: Russland hat sich aus der Region Kyjiw zurückgezogen und konzentriert sich auf den Osten des Landes. Dabei geht die russische Armee nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit versucht Russland Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sich sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

