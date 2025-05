Hunderte Schulen bekommen Bombendrohmails - wegen Abiprüfungen?

Inzwischen sind über 100 Drohmails in Schulen in BW und RLP eingegangen. Das ist bisher bekannt.

In den letzten Tagen haben viele Schulen Bombendrohmails bekommen. In Baden-Württemberg sollen laut Innenministerium etwa 180 gleichlautende Mails eingegangen sein. In Rheinland-Pfalz waren mindestens 50 Schulen betroffen. Auch Schulen in anderen Bundesländern und in Österreich haben solche Mails bekommen. Ermittler gehen jetzt davon aus, dass die Drohmails mit den derzeit laufenden Abiturprüfungen zusammen hängen.

Bombendrohungen unter anderem an Schulen in diesen Orten:

Stadtgebiet Trier

Bernkastel-Kues im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Schweich

Idar-Oberstein im Landkreis Birkenfeld

Kaiserslautern

Ramstein

Vallendar im Kreis Mayen-Koblenz

Koblenz

Mainz

Landkreis Mainz-Bingen

Bombendrohungen an Schulen: Ermittler suchen nach Täter

Die Polizei sei teilweise an den betroffenen Schulen vor Ort. "Wir versuchen, mithilfe der Provider an den Verursacher heranzukommen", sagte Pascal Widder, Sprecher beim LKA Rheinland-Pfalz, dem SWR. "Dass das Erfolg hat, zeigen aktuelle Prozesse, die gegen Verursacher solcher Bombendrohungen geführt werden. Man sollte sich da nicht zu sicher sein." Sei die strafrechtliche Verfolgung erfolgreich, werde das für den Verfasser solcher Mails "auf alle Fälle teuer", so der Sprecher.

Bereits am Freitag waren Bombendrohungen an Schulen in Gillenfeld im Kreis Vulkaneifel und in Aach im Kreis Trier-Saarburg geschickt worden. Der Wortlaut der jetzigen Drohmails ist wohl identisch mit den Mails vom Freitag. Die Polizei und des Landeskriminalamts sagen, dass die Drohungen als nicht realistisch einzuschätzen seien.