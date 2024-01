Glück als Schulfach: an DIESEN Schulen

Mathe, Englisch, Glück. No Shit, dieses Fach gibt es jetzt wirklich an einigen Schulen.

An einigen Grund- oder Fachschulen in Baden-Württemberg und Bayern gibt es das Fach schon offiziell. Der Unterricht wird dabei von den "Glückslehrern“ individuell gestaltet. Glückslehrer kann man nach einer einjährigen Fortbildung werden. An der Astrid-Lindgren-Grundschule in Erdmannhausen im Kreis Ludwigsburg legt Glückslehrerin Myriam Meier vor allem Wert auf:

Positive Psychologie

Identitätsbildung

Vorbereitung auf Krisen und Probleme im Leben

Bessere Kommunikation pushen

Ich glaube, das Fach ‚Glück‘ ist eine der Antworten auf die Frage nach der Zukunft der Schule.

