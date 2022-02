Schulklasse findet bei Ausflug eine Leiche

Eigentlich wollten sie nur Müll einsammeln - plötzlich entdeckten die Schülerinnen und Schüler einen toten Mann.

Die Achtklässler aus Bad Neustadt in Bayern fanden die Leiche am Freitagmorgen in dem Fluss Saale. Sie waren dort unterwegs, um Müll einzusammeln. Offenbar hat der Lehrer die Leiche zuerst gesehen und seine Schülerinnen und Schüler sofort vom Fundort weggeführt. Die Klasse wird trotzdem seitdem von Psychologen betreut.

Wohl keine Straftat

Bei der Leiche handelt es sich um einen 46-jährigen Mann. Er wurde seit einer Woche vermisst. Es gibt aber keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie lange die Leiche schon im Fluss lag und warum der Mann starb.