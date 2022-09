In der Ukraine starten wieder die Schulen!

Trotz teilweise komplett zerstörter Schulen soll der Unterricht in der Ukraine heute wieder beginnen.

In Regionen, in denen wenig gekämpft wird, soll in den Schulen unterrichtet werden. An gefährlichen Orten, wie zum Beispiel in der zweitgrößten Stadt Charkiw, findet der Unterricht online statt.

Aber...

Nicht alle sind davon begeistert. 59 Prozent der Eltern in der Ukraine wollen ihre Kinder nicht zur Schule schicken - sie fürchten um ihre Sicherheit. Das schreibt die Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda", die eine Umfrage zitiert. Die größte Sorge: Fehlen Schutzräume für Schüler? Und: Sind Lehrkräfte nicht gut genug auf Notfälle vorbereitet? 26 Prozent der Eltern haben aber keine Bedenken.

Ukrainische Schüler in Deutschland

Inzwischen lernen viele ukrainische Schüler in Deutschland: 160.000 sind an deutschen Schulen angemeldet.

Noch vor ein paar Monaten wurde sogar eine Abschlussfeier nachgeholt: