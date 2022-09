Mehr Schutz für queere Flüchtlinge!

Kommt ein Flüchtling nach Deutschland, wird geprüft wie berechtigt der Asylantrag ist. Jetzt werden Prozesse angepasst.

Das will die Bundesregierung laut einem Bericht der Funke-Zeitungen. Wie gefährdet ein Mensch in seiner Heimat ist, wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft.

Was soll sich ändern?

Dieses schaut auch auf das Verhalten der Flüchtlinge. So wurden queere Personen schon zurückgeschickt mit der Begründung sich in ihrem Heimatland auch „diskret verhalten zu können“. So eine Begründung soll in Zukunft nicht mehr gelten. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass Menschen ihre sexuelle Orientierung geheim halten müssen.

Wie kriegt man Homophobie besser in den Griff? Zum Beispiel mit Pizza 😉