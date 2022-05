Der Mitarbeiter einer Wäscherei wollte schauen, warum der Trockner nicht mehr geht. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Der Unfall passierte am Freitag in Schwaikheim im Rems-Murr-Kreis. Im Polizeibericht steht, dass der Mann mit dem Kopf in einem Industrie-Wäschetrockner feststeckte. Er hatte sich so verklemmt, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Mann muss ins Krankenhaus

Deshalb rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Schwaikheim und Winnenden an - mit sechs Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten. Sie konnten den Mann befreien. Er musste dann wegen Quetschungen ins Krankenhaus gebracht werden.