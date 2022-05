Mann gewinnt Bürgermeisterwahl, obwohl er gar nicht will!

In Schwanau im Ortenaukreis war am Wochenende Bürgermeisterwahl. Es gibt einen klaren Sieger - und ein Problem.

Alexander Schindler erhielt fast 60 % der Stimmen und hat die Wahl damit gewonnen. Aber: Eigentlich wollte er gar nicht gewählt werden. Der Politiker hatte sich zwar für das Amt beworben - dann aber vor der Wahl gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitmachen will.

Warum konnte er gewählt werden?

Weil Alexander Schindler seine Entscheidung aber erst kurz vor der Wahl am Sonntag getroffen hatte, stand er noch auf dem Wahlzettel. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar. Alexander Schindler muss jetzt entscheiden, ob er nicht doch Bürgermeister sein will. Sollte er sich dagegen entscheiden, muss in Schwanau nochmal neu gewählt werden.