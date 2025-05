Pferde bei Brand gerettet- mehrere Ortschaften stromlos

Im Landkreis Calw hat es in der Nacht zum Sonntag einen schweren Scheunenbrand gegeben. Die Folgen waren kilometerweit spürbar.

Rund 600.000 Euro Schaden, gerettete Pferde und eine großflächige Stromabschaltung: der Brand im Wildbader Ortsteil Meistern zog weite Kreise. SWR Aktuell war vor Ort.

Brand in Bad Wildbad: Was war passiert?

Um kurz vor elf wurde am Samstag der Alarm ausgelöst. Im Zuge der Unwetter schlug laut Polizei ein Blitz in eine Scheune ein, diese brannte daraufhin völlig aus. Die Flammen griffen auf ein angebautes Wohnhaus über, dieses ist nicht mehr bewohnbar. Photovoltaikanlagen auf dem Dach erschwerten dabei die Löscharbeiten erheblich, berichtete die Calwer Feuerwehr.

Dachständer sorgt für Probleme: Mehrere Ortschaften stromlos

Der Brand hatte auch für umliegende Ortschaften große Folgen. Da sich auf dem Wohnhaus ein Dachständer befand kontaktierte die Feuerwehr die Leitwarte des Stromversorgers EnBW in Esslingen. Daraufhin wurde für rund eine Stunde in einigen umliegenden Ortschaften der Strom ausgeschaltet, so ein Beteiligter.

🚨 Über einen Dachständer wird Strom verteilt, fällt dieser vom Haus stellt er eine immense Gefahr für Personen dar.

Pferde aus Scheune gerettet

In der Scheune waren laut Polizei mehrere Pferde untergestellt. Sie wurden alle gerettet und auf einer anliegenden Koppel in Sicherheit gebracht. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Mit der Wasserversorgung hatte es laut dem Einsatzleiter vor Ort große Probleme gegeben.