Endlich: Schwarzwaldbahn fährt wieder! 🚆

Wochenlang SEV, jetzt fÀhrt die Schwarzwaldbahn zwischen Konstanz und Karlsruhe wieder ohne Unterbrechungen.

Den Bus mussten FahrgĂ€ste seit Juni benutzen, weil die Gleise zwischen Hausach und Sankt Georgen ausgebessert wurden. Jetzt ist die Reparatur laut Bahn fertig. ZĂŒge können wieder durchgĂ€ngig von Offenburg nach Konstanz fahren - allerdings vorerst noch im Zwei-Stunden-Takt, wie die Bahn mitteilte. Wenn das neue Schuljahr am 12. September losgeht, sollen die Bahnen aber wieder stĂŒndlich fahren.

Probleme beim SEV

Der Schienenersatzverkehr lief nicht gerade reibungslos. Erst mal war man mit dem SEV rund eine Stunde lĂ€nger unterwegs. Dann passierte kurz vor Schluss auch noch eine Technik-Panne in der Bahn-App: Die Fahrplanauskunft fĂŒr die Strecke Offenburg - Konstanz zeigte bereits am Mittwoch eine schnellere Verbindung an, weil die ZĂŒge angeblich durchfahren wĂŒrden.

