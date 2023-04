Mit 15 im BMW zur Schule fahren? Das geht in Schweden!

Durch eine Sonderregelung brauchen junge Menschen in Schweden nicht einmal einen Autoführerschein.

Im heftigsten Auto zur Schule vorfahren und das, bevor man überhaupt Bier kaufen darf - in Schweden geht das durch die A-Traktor-Regelung. Sie ist ziemlich alt und laut ihr dürfen Jugendliche ab 15 Jahren normale Autos fahren, wenn die Wagen auf 30 km/h gedrosselt sind. Diese Fahrzeuge sind mit einem großen roten Dreieck gekennzeichnet und haben keine Rückbank, weil die ausgebaut werden muss. Die Jugendlichen brauchen einen Moped-Führerschein, den es ab 15 Jahren gibt oder einen Traktor-Führerschein ab 16.

A-Traktoren tauchen häufiger auf

Geschwindigkeitsbegrenzungen können seit 2020 elektronisch angepasst werden - besonders bei neueren Autos ist das ziemlich easy. Dadurch bekommen immer mehr junge Menschen in den Nobelvororten Luxuskarren wie Porsche Cayennes, um zur Schule zu fahren. Die Zahl der zugelassenen A-Traktoren verdoppelte sich innerhalb von zweieinhalb Jahren auf 50.000.

Chillige Vorschriften - große Gefahren

So nice es auch ist, genauso gefährlich kanns auch sein. In fünf Jahren hat sich die Zahl der Unfälle mit A-Traktoren verfünffacht. Jedes Jahr gibt es 200 Verletzte, 2022 starben sogar vier Menschen. Die schwedische Aufsichtsbehörde hat seit Neustem die Regel eingeführt, dass Sicherheitsgurte in A-Traktoren angelegt werden müssen und sie Winterreifen brauchen.

