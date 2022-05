Schweinepest in BW: Ist das für Menschen gefährlich?

Corona, Affenpocken und jetzt auch noch die Afrikanische Schweinepest. Was bedeutet das für dich?

Am Donnerstag gab es den ersten Ausbruch bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Forchheim (Landkreis Emmendingen). Für Schweine und Wildschweine ist das Virus sehr gefährlich. Die Infektion verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Deshalb sind jetzt Suchteams unterwegs und checken, ob sich in der Gegend Wildschweine infiziert haben.

Keine Gefahr für Menschen

Für Menschen und andere Tierarten ist die Krankheit ungefährlich. Der Landwirtschaftsminiser von Baden-Württemberg, Peter Hauk, sagte am Donnerstag, dass man weiter ohne Bedenken Schweinefleisch essen kann.



So kannst du helfen

Du kannst Wildschweine vor einer Infektion schützen. Und zwar, indem du darauf achtest, dass Fleisch- und Wurstreste nicht auf dem Boden rumliegen. Am besten entsorgst du solche Abfälle in der Öffentlichkeit nur dann, wenn du einen verschlossenen Mülleimer findest.