So will die Schweiz zu mehr Organspenden kommen

Die Schweizer haben abgestimmt: Sie wollen, dass jeder Mensch ein Organspender ist. Es sei denn...

...jemand lehnt es ausdrücklich ab oder ist unter 16 Jahre alt.

Damit haben die Schweizer die Regeln zur Organspende radikal geändert. Bei der Abstimmung waren rund 60 Prozent für die neue Lösung.

Wie war es vorher geregelt?

Vorher war es so wie in Deutschland: Man musste der Organspende explizit zustimmen - mit einem Spendeausweis oder in einem Online-Register. Wenn man sich dazu nicht geäußert hat, dann war man auch kein Spender.

In vielen europäischen Ländern gibt es zu wenig Spenderorgane. In Deutschland ist die Lage besonders schlimm:

2018 gab es nur 1.000 Spenden für 10.000 wartende Patienten

Was gilt in anderen Ländern?

Die Schweizer Regierung hofft, dass es mit dem neuen Gesetz bald mehr Spender geben wird. Die Widerspruchslösung gilt auch schon in anderen europäischen Ländern, darunter Frankreich, Irland, Italien, Österreich und Spanien.