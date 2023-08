Handwerk: Solltest du einen Betrieb führen?

Wenn's nach der Deutschen Industrie- und Handelskammer geht, ja!

Der Grund dafür ist der Mangel an Betriebsnachfolgern. Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden mindestens 125.000 Familienbetriebe einen Nachfolger brauchen - Personal gibt's aber fast keines.

Was ist der Grund dafür?

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, erklärt:

Es fällt immer schwerer, Betriebsnachfolger zu finden oder Meisterinnen und Meister, die sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen wollen.

Dazu kommt laut dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, dass viele junge Leute immer weniger die Chancen eines eigenen Unternehmens erkennen würden. Sie würden sich durch verschiedene Hindernisse sogar abgeschreckt fühlen.

Verzerrtes Bild von Selbstständigkeit

Eine der Hürden sei die Menge an Bürokratie, die mit Unternehmertum zusammenhinge. Sie würde die Angst auslösen, Vorschriften nicht erfüllen zu können. Deshalb findet Dittrich, dass Unternehmern mehr Freiräume gelassen werden sollten, was Vorgaben und Regelungen angeht. Und auch was Steuern und andere Abgaben angeht, fordert er eine Entlastung der Selbstständigen.

Wenn immer weniger junge Leute eine Firma gründen oder einen Betrieb übernehmen, werden unserem Land schon in naher Zukunft Kreativität und Gründermentalität fehlen. Hier müssen wir als Wirtschaft und Politik gemeinsam ran.

Deshalb bräuchte es wachstumsfördernde und wettbewerbsstärkende Maßnahmen.