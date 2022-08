So rettet Schwimmbadwasser die Bäume

Bäume leiden unter der extremen Hitze. Damit sie nicht austrocknen, hat sich die Stadt Nürnberg etwas einfallen lassen.

Sie begießt die Bäume mit Wasser aus den Schwimmbädern. Auch weil die Hallenbäder aktuell sowieso geschlossen sind, um Energie zu sparen. Seit Wochen ist kein Chlor mehr in dem Badewasser. Es kann deshalb für die Pflanzen benutzt werden, ohne sie zu beschädigen.

Wie läuft das Ganze ab?

Mehrmals am Tag kommen Mitarbeiter und pumpen Wasser aus den Schwimmbecken ab. Danach werden die Bäume in Nürnberg begossen - mit jeweils 200 Liter. Normalerweise wäre das Schwimmbadwasser Ende des Sommers abgelassen worden. Die Stadt will dadurch 10.000 Bäume vor dem Verdursten retten.

