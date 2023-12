Stell dir vor, du bist morgens auf dem Weg zur Arbeit und begegnest dem Killer aus den Scream-Filmen.

Passanten in mehreren US-amerikanischen Städten wie Sonoma, St.Louis und New Orleans ist das so oder so ähnlich passiert. Die Polizei im kalifornischen Sonoma erhielt verängstigte Notrufe der Bürger.

Promo-Aktion zum Kinostart

Wirklich Sorgen hätte sich im Nachhinein niemand machen müssen, denn der Prank war eine Promo-Aktion des Paramount Filmstudios zum Release von "Scream 6", der am 9. März in die Kinos kommt. Das Sonoma Police Department gab Entwarnung auf Social Media und der offizielle Ghostface-Account twitterte: "Ich beobachte dich."

I'm watching you. #ScreamVI https://t.co/UANXbT6hlb

Neuer Scream-Film mit Jenna Ortega

Sonoma war 1996 der Drehort des ersten Scream. Der neueste Film im Kult-Franchise spielt in New York und wie immer werden ahnungslose Opfer von dem maskierten Ghostface gejagt. Neben der einzigen Schauspielerin aus dem Original-"Scream", Courtney Cox, ist auch "Wednesday"-Star Jenna Ortega mit dabei.

Hier kannst du dir den Trailer zu "Scream 6" anschauen: