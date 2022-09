🔴 #SeaWatch3 rettet 128 Personen in 2 Rettungen nach nicht einmal 24 Stunden zurück in der Such- und Rettungszone: Unsere Crew hat am Mittag ein überfülltes Holzboot in Seenot gesichtet. Die 64 Menschen an Bord konnten sicher auf die Sea-Watch 3 gebracht werden. https://t.co/sfOLeX2nHU