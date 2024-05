"Diddy Do It": US-Rapper 50 Cent sackt fetten Netflix-Deal ein

Der Rapper hat vor Monaten bekannt gegeben, eine Doku über Sean "Diddy" Combs drehen zu wollen, ... aber keine nette!

Curtis James Jackson, aka 50 Cent, hat auf seinem Insta bekannt gegeben, dass die Streamingplattform Netflix als höchstbietender seine Doku gekauft hat. In "Diddy Do It" will der US-Rapper mit seinem Diddy abrechnen.

Laut "TMZ" soll die Doku mehrere Teile haben. Mehr ist allerdings bisher nicht bekannt.

50 Cent vs. Diddy?

Die beiden Rapper beefen schon seit Jahrzehnten. 50 Cent hat sogar mal einen Disstrack released ("The Bomb"), in dem er behauptet, Diddy wüsste, wer Notorious B.I.G. umgebracht hat.