Bester Job ever? In der ersten Reihe bei Preisverleihungen sitzen

Das ist die Arbeit von sogenannten Seat Fillern in den USA. Wie wird man Platzhalter bei den Grammys oder beim Oscar?

Seat Filler oder auch Platzhalter sind Leute, die bei großen Awardshows am Start sind. Sobald einer der geladenen Gäste aufsteht, um kurz rauszugehen, sind die Platzhalter gleich bereit und werden an den leeren Platz gesetzt. So sehen Preisverleihungen in Amerika in Aufnahmen nie leer aus.

Wie wird man Seat Filler?

Die Seat Filler in Amerika bewerben sich Wochen vor der Preisverleihung einfach dafür. Oftmals werden sie dann ausgelost. Es wird jedes Alter und jeder Körperbau gesucht. Hauptsache die Platzfüller tragen schicke Kleidung für den Anlass. Kohle gibt es für den Auftrag nicht und die Reisekosten müssen die Seat Filler selbst bezahlen.

Worauf müssen Seat Filler achten?

Seat Filler dürfen nicht auffallen - sie müssen in das Setting passen und sich ruhig verhalten. Aber dennoch können sie mit den Stars reden, falls es gerade passt und niemanden stört. Eine Seat Fillerin, die dieses Jahr bei den Grammys dabei war, hat ausgeplaudert, was sie neben den Stars erlebt hat.

Die TikTok-Userin @almostanna saß neben Ben Affleck und Jennifer Lopez. Sie erzählt, dass J.Lo ihrem Mann noch während den Grammys die neusten Memes von ihm gezeigt hat. Außerdem erzählt sie, wie sich SZA und Beyoncé über den Weg gelaufen sind: