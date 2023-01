Sébastien Haller ist zurück im Mannschaftstraining

Nach zwei Krebs-Operationen ist Haller zurück bei seinen BVB-Kollegen. Mit einem Video meldet er sich bei seinen Fans.

In diesem bedankt er sich bei seinen Fans und spricht über die vergangene Zeit.

Hallo Leute, ich bin endlich zurück. Es war nicht so leicht, aber mit eurer Unterstützung ging es besser und war einfacher zu schaffen.

In Zukunft freut er sich darauf, die Fans für einige Siege im Stadion zu sehen.

Bei Sébastien Haller war Hodenkrebs diagnostiziert worden und er war lange Zeit ausgefallen und musste sich zwei Operationen und einer Chemotherapie unterziehen. Jetzt scheint es aufwärtszugehen.

Trainingslager

Läuft alles wie nach Plan, soll Haller mit seinen Kollegen am Freitag in das Trainingslager nach Spanien mit kommen. Dort sollen die BVB-Profis sich eine Woche auf die Saison vorbereiten. In der Bundesliga geht es für die Schwarz-Gelben dann am 22. Januar zu Hause gegen den FC Augsburg los.

Benzema hat den Ballon d'Or gewonnen, aber

Mehr News zu gibts hier: