Secondhand: Der Trend wird immer beliebter

2021 haben die Deutschen mehr Geld mit dem Verkauf von gebrauchten Sachen verdient als noch in den Jahren davor.

Alte Klamotten, gelesene Bücher oder Möbel, die ersetzt werden - viele verkaufen den alten Kram, um Kohle zu verdienen. Und es funktioniert besser als noch vor wenigen Jahren. Haushalte in Deutschland haben 2021 monatlich im Schnitt 35 Euro mit dem Verkauf von ihren Sachen verdient. 2016 waren das laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts noch 27 Euro. Fast jeder vierte Mensch zwischen 25 und 44 Jahren hat das online gemacht.

Secondhand: Wie nachhaltig ist Secondhand eigentlich?

Du kannst deinen alten Kram online oder auf Flohmärkten verkaufen. In vielen Städten gibt es außerdem Secondhand-Läden, die dir dein Zeug abkaufen. Was ist am nachhaltigsten? Hier erfährst du mehr zu dem Thema: