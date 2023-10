Kein Cash mehr für Seenotrettung? Außenministerium sagt doch!

Seenotretter sollen bis 2026 weiter Geld vom Staat kriegen. Medien hatten zuvor berichtetet, dass die Hilfe 2023 endet.

Im Plan des Auswärtigen Amts (AA) für die nächsten Jahre standen laut Bild-Zeitung keine Gelder mehr für Seenotretter. Demnach wären die Organisationen nur noch bis Ende 2023 unterstützt worden. Das war aber nur ein technischer Fehler, sagt ein Sprecher des AA. Organisationen, die Geflüchtete im Mittelmeer retten, sollen nämlich noch bis 2026 Geld vom Staat bekommen. Die endgültige Entscheidung trifft aber noch der Bundestag.

Was sagt Olaf Scholz dazu?

Der Bundeskanzler meinte zu diesem Thema, dass er "den Antrag nicht gestellt hat", Seenotretter zu unterstützen. Das haben viele so verstanden, dass er eher nicht für eine Unterstützung ist. Kritik an der Seenotrettung gabs auch von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni: Weil die Organisationen auch auf italienischem Boden Geflüchtete unterstützen, findet sie, dass Deutschland sich in italienische Angelegenheiten einmischt.

