SEK-Einsatz in Landau: Was ist passiert?

Am Donnerstagabend ist es in Landau zu einem SEK-Einsatz gekommen. In einem Haus waren Schüsse zu hören.

Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und von den Geräuschen und einer auffälligen Person gesprochen. Daraufhin wurde das Gebäude umstellt und alles weiträumig abgesperrt. Das SEK stürmte dann das Haus und konnte einen 44-Jährigen festnehmen. Er wurde durch einen Schuss am Bein verletzt. Zuvor soll er das SEK mit seiner Schusswaffe bedroht haben. Schüsse in Landau: Polizei ermittelt Was mit dem Mann los war, ist aktuell noch nicht safe. Die Polizei vermutet aber, dass der 44-Jährige vielleicht psychisch krank ist. Auch unklar ist, ob seine Waffe echt war oder es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat. Hier gibts mehr Polizei-News: Verbrechen Berlin: SEK stürmt Laden und befreit Geisel In Berlin-Schöneberg konnte bei einem Großeinsatz der Polizei eine Geisel aus einem Antiquitätengeschäft befreit werden. 0:00 Uhr LUNA SWR3