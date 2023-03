DAS heißt das neue Selbstbestimmungsgesetz

Die Regierung hat sich beim Selbstbestimmungsgesetz geeinigt. Es soll das diskriminierende Transsexuellengesetz ersetzen.

In Zukunft soll es bei der Änderung des Geschlechts und Vornamens egal sein, ob ein Mensch trans*, nicht-binär oder intergeschlechtlich ist. Das soll laut der "Süddeutschen Zeitung" einfach per Selbstauskunft beim Standesamt funktionieren. Dann muss kein ärztliches Attest oder Gutachten mehr vorgelegt werden für die Änderung. Bisher war das beim Transsexuellengesetz aus 1980 so. Das fanden viele Menschen diskriminierend.

Das bedeuten die Begriffe

trans* Menschen: Fühlen sich dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig.

Nicht-binär: Menschen, deren geschlechtliche Identität weder männlich noch weiblich ist.

Inter-Menschen: Das körperliche Geschlecht ist medizinisch gesehen weder männlich noch weiblich. Es befindet sich in einem Spektrum dazwischen.

So soll es unter 18 Jahren sein

Unter 14: Die Eltern müssen die Änderungserklärung beim Standesamt abgeben.

Ab 14: Erklärung kann selber abgegeben werden mit Zustimmung der Eltern. Falls die Eltern sich quer stellen, kann das Familiengericht die Zustimmung geben.

