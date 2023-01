Was geht da zwischen Selena Gomez und Brad Peltz?

Die Sängerin hängt in letzter Zeit viel mit Brooklyn und Nicola Peltz Beckham ab. Datet Selena Gomez Nicolas Bruder?

Selena, Brooklyn und Nicola feierten Silvester zusammen. Und auch so teilten die drei schon öfters gemeinsame Bilder und Videos. Hinter der Dreier-Freundschaft soll Gerüchten zufolge aber mehr stecken: die Beziehung von Selena und Brad Peltz. Brad ist der Bruder von Nicola und war auch schon an Thanksgiving dabei.

Laut dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" soll die Musikerin mit dem ehemaligen Eishockeyspieler anbandeln. Brad Peltz ist der Sohn des milliardenschweren Geschäftsmanns und Investors Nelson Peltz.

Das sagt Selena Gomez zu ihrem Fake-Tan-Fail

Mehr Star-News gibt's hier: