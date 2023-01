Selena Gomez: Ist sie in einer Beziehung?

Nach den Dating-Gerüchten um die Sängerin und Schauspielerin soll sie jetzt klargestellt haben, ob sie einen Freund hat.

Ist Selena Gomez mit dem Bruder von Nicola Peltz, Brad, zusammen? Oder vielleicht doch mit dem The-Chainsmokers-Sänger Drew Taggart? Weder noch! Das soll Selena am Donnerstag in einer Instagram-Story bestätigt haben, die sie kurz darauf wieder gelöscht hat.

Selena Gomez: Ich bin Single

Sie soll ein Schwarz-Weiß-Bild von einem bewölkten Himmel gepostet haben. Unten sind Berge zu sehen und der Kopf eines Mannes, der kaum zu erkennen ist. Im Bild steht oben "I like being alone too much" - also "Ich liebe es zu sehr, alleine zu sein". Drunter ist ein kleiner Hashtag zu erkennen: #iamsingle.

Das ist der Screenshot, den unter anderem die Seite "ET-Online" teilt:

Screenshot Instagram @selenagomez

