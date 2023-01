Selena Gomez' TikTok geht viral - wegen DIESEN Hollywood-Stars

mit Whatsapp teilen

Selena filmt gerade die dritte Staffel von "Only Murders in the Building". Dabei bekommt sie Unterstützung ...

... und das nicht nur von ihren üblichen Co-Stars Steve Martin und Martin Short. In einem neuen TikTok zeigt sie nämlich zwei weitere Hollywood-Größen. So werden in der nächsten Staffel von "Only Murders in the Building" auch Oscar-Gewinnerin Meryl Streep und Marvel-Star Paul Rudd mit dabei sein. Das passiert in Selena Gomez' viralem TikTok! In dem Teaser-Video erzählt Selena erst einmal, dass die "Gang" der vergangenen Staffeln zurück ist. Dabei zeigt sie Steve Martin und Martin Short. Dann fragt sie, ob das "ernsthaft noch besser" werden könnte. Dann zeigt sie: es kann! Denn ganz casual tauchen nacheinander noch Paul Rudd und Meryl Streep auf. Aber schau selbst: Gerade erst war Selena Gomez auf dem Red Carpet der "Golden Globes" zu sehen. Das hat sie dazu zu sagen: Stars Selena Gomez: "Ein bisschen dick, aber das ist mir egal" Die Schauspielerin wird immer wieder wegen ihres Aussehens angegriffen. Aber sie wehrt sich gegen das Bodyshaming. 13:00 Uhr DASDING DASDING