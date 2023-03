Datet Selena Gomez DIESEN Ex-One-Direction-Star?!

Neue Dating-Gerüchte keimen in Hollywood auf. Was die Hadid-Schwestern mit Selena Gomez' Liebesleben zu tun haben...

Wer ist der neue Mann an Selena Gomez' Seite? Eine Zeit lang wurde spekuliert, dass die Sängerin und Schauspielerin mit dem Sänger von The Chainsmokers, Drew Taggart, zusammen ist. Doch das hat sich wohl erledigt - sie soll mit einem anderen Sänger gesichtet worden sein.

Wegen Beef? Selena Gomez bei Instagram auf Platz 1

Zayn Malik datet Selena Gomez?!

Auf TikTok geht das Video einer Kellnerin in einem New-Yorker-Restaurant viral. Sie erzählt, dass sie in einem Lokal arbeitet, in dem auch mal Stars essen gehen. Daraufhin zeigt sie die Nachrichten einer Kollegin, die schreibt, dass Selena Gomez und Zayn Malik händchenhaltend und knutschend ins Restaurant gekommen sind.

Weitere Beweise

Doch das ist nicht alles. Zayn und Selena folgen einander auf Instagram. Das ist insoweit besonders, weil Zayn tatsächlich nur 18 Accounts folgt - das der schönen Sängerin ist eins davon. Noch gibt es keine offiziellen Bilder von den beiden und sie haben auch nichts bestätigt.

Was geht zwischen Selena Gomez und Bella und Gigi Hadid?

Zayn war zuvor jahrelang mit Model Gigi Hadid zusammen - die beiden haben sogar ein gemeinsames Kind. Es ist nicht das erste Mal, dass Selena einen Ex der Hadid-Schwestern datet. Sie ging einige Monate mit The Weeknd aus - davor und danach hatte der was mit Bella Hadid.