Selenskyj hatte einen Autounfall

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war auf dem Rückweg von Charkiw nach Kyjiw. Dann passierte es!

Er hatte einen Unfall. Sein Auto krachte mit einem anderen zusammen. Das hat sein Sprecher auf Facebook geschrieben.

Was ist passiert?

Selenskyj sei von einem Arzt untersucht worden. Wörtlich heißt es in einem Facebook-Post:

Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt.

Mehr Details wurden nicht veröffentlicht. Aber: Das medizinische Team von Selenskyj hat der Person am Steuer des anderen Wagens Erste Hilfe geleistet. Die Person wurde im Rettungswagen weggebracht. Die Polizei untersucht jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Präsident besucht befreite Stadt

Selenskyj war in der Region Charkiw in der Ostukraine gewesen. Dort hat er Soldaten in der Stadt Isjum besucht. Die ukrainischen Truppen hatten die Stadt vor wenigen Tagen von Russland zurückerobert.

Hier kannst du dir anschauen, wie Selenskyj in Isjum war:

