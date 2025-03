Der ukrainische Präsident macht ein Angebot. Damit gibt er eine Antwort auf die provokativen Aussagen von US-Präsident Donald Trump.

Diese Aussage lässt aufhorchen:

Wenn es, um Frieden zu erzielen, wirklich nötig ist, dass ich meinen Posten aufgebe, bin ich dazu bereit.

Zu diesem Schritt wäre er bereit, sollte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. Das antwortete der 47-Jährige am Sonntag auf die Frage eines Journalisten bei einem Forum von Regierungsvertretern in Kiew.

Damit kontert Selenskyj eine Aussage von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte den Ukrainer als "Diktator" bezeichnet. Grund dafür ist, dass Selenskyjs reguläre Amtszeit als Präsident vorbei ist. Wegen des Krieges in der Ukraine sind allerdings keine Wahlen möglich und laut ukrainischem Gesetz auch überhaupt nicht erlaubt.