Der ukrainische Präsident hat sich mit wichtigen Politikern in einem Video gezeigt. Er ist wohl in Kiew!

Weltweit gab es Gerüchte, dass der Präsident Wolodymyr Selenskyj die ukrainische Hauptstadt Kiew verlassen haben könnte. Das Video verrät seinen Standort.

"Wir sind in Kiew"

In dem Video siehst du Selenskyj, Ministerpräsident Denys Schmyhal sowie die Chefs der Präsidialverwaltung und des Parlaments in Kiew. Dazu schrieb er: "Wir sind in Kiew. Wir verteidigen die Ukraine."

Wir sind alle hier. Unser Militär ist hier. Die Bürger der Gesellschaft sind hier.

💬Президент України Володимир Зеленський: "Всі ми тут - захищаємо нашу Незалежність, нашу державу! Так буде й надалі. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!🇺🇦" https://t.co/hojX94ONDI

