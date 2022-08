Gedenktafel für Juden zerstört

Die Glastafel erinnerte an die von den Nazis ermordeten Juden. Wer bei den Ermittlungen hilft, bekommt eine Belohnung.

Vermutlich wurde die Gedenktafel in der Nacht auf Sonntag gegen 0:20 Uhr zerstört. Bürgermeister Rolf Jung geht davon aus, dass die Tafel zerschlagen wurde - zum Beispiel mit einem Baseballschläger.

Belohnung!

Um schnell aufzuklären, was wirklich passiert ist, will der Bürgermeister eine Belohnung zahlen. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, gibt es 500 Euro. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Montabaur melden. Das geht telefonisch oder per Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de.

Gedenken an ermordete Juden

Die Glastafel wurde aufgestellt, um an die ehemalige jüdische Gemeinde in Selters zu erinnern. Die Menschen lebten bis zur Zeit des Nationalsozialismus in der Stadt. Die meisten Jüdinnen und Juden wurden in Konzentrationslager gebracht und dort ermordet.

