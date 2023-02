Todesopfer mit Einschusswunden: Polizei nimmt Ehemann fest

In Sembach bei Kaiserslautern hat die Polizei eine tote Frau am Steuer ihres Autos entdeckt.

Das ist passiert:



Kurz vor 8 Uhr wurde bei der Polizei - dank eines automatischen Notrufsystems - ein Verkehrsunfall gemeldet: In der Hauptstraße in Sembach bei Kaiserslautern waren ein Smart und ein Mercedes zusammengekracht .

bei Kaiserslautern . Die Beamten stellten vor Ort fest, dass im Smart eine leblose Frau am Steuer sitzt. Die 48-jährige hatte laut Angaben der Polizei mehrere Einschusswunden am Körper .

sitzt. Die 48-jährige hatte laut Angaben der Polizei . Im Mercedes wurde eine Pistole sichergestellt. Sie könnte die Tatwaffe sein - im Polizeibericht steht allerdings nur drin, dass im Auto eine Pistole gefunden wurde.

Verdächtigter Ehemann festgenommen

Die Ermittlungen der Polizei führten sie zum 57-jährigen Ehemann des Opfers. Die Beamten gehen davon aus, dass er auf die 48-Jährige geschossen hat. Er wurde gegen 9 Uhr in seinem Wohnhaus in Sembach widerstandslos festgenommen. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern noch an.