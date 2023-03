Nach dem Tod der 12-Jährigen wird darüber geredet, das Strafbarkeitsalter zu senken – das könnte heftige Folgen haben.

Das meint der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Auslöser für die Diskussion um die Strafmündigkeit in Deutschland ist der Fall aus Freudenberg. Die 12-jährige Luise wurde am 11. März in einem Waldstück an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstochen. Die mutmaßlichen Täterinnen sind mit 12 und 13 Jahren selbst Kinder und damit strafunmündig – der Fall wird also nicht vor Gericht landen.

Strafunmündig - was heißt das? Das deutsche Gesetz geht davon aus, dass Kinder unter 14 Jahren strafunmündig oder schuldunfähig sind. Das heißt: Sie sind nicht reif genug, um einsehen zu können, wenn sie etwas Falsches tun - und können auch ihr Verhalten nicht dementsprechend anpassen. Deshalb können Kinder per Gesetz nicht bestraft werden. Wenn Kinder Verbrechen begehen: Diese Möglichkeiten hat der Staat In krassen Fällen kann der Staat Eltern das Sorgerecht entziehen und sehr junge Täterinnen und Täter zum Beispiel in einem Heim unterbringen - oder unter bestimmten Umständen auch in eine Psychiatrie zwangseinweisen. Weniger heftig: Gerichte können anordnen, dass Eltern und straffällig gewordene Kinder Angebote der Kinder- und Jugendhilfe annehmen müssen.

Fall Luise: Die 12-Jährige wurde von Gleichaltrigen erstochen

Strafmündigkeit: Bringt eine Senkung des Alters etwas?

Der Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW, Gerd Höhner, findet: Nein! Der Deutschen Presse-Agentur sagte er:

Das ist ein Appell, der mehr mit den Fordernden zu tun hat, als mit der Forderung selbst. Man will damit die eigene Hilflosigkeit überwinden und fordert etwas, ohne es länger zu bedenken. Ich glaube auch nicht, dass es etwas nutzen würde. Fangen wir dann an, Kinderstrafanstalten zu errichten?

Die Tat von Freudenberg sei in ihrer Ausprägung ein absoluter Einzelfall, so Höhner. Es gibt aber auch andere Meinungen zum Strafmündigkeitsalter. Mehr dazu liest du hier:

Strafmündigkeit: Wann machen sich Kinder strafbar?