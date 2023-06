PSG-Keeper Sergio Rico aus dem Koma erwacht

Der Spanier hatte Ende Mai einen heftigen Reitunfall. Jetzt hat seine Frau bestätigt, dass er aus dem Koma erwacht ist.

Seine Ehefrau Alba Silva sagte, dass ihr Mann ein Champion sei, als sie die gute Nachricht gegenüber dem spanischen Fernsehsender "Telecinco" verkündete. Außerdem mache Rico step by step Fortschritte. Silva bedankte sich bei dem Krankenhaus in Sevilla, in dem ihr Mann behandelt wird.

Wie kam es zu dem Reitunfal des PSG-Keepers?

Der Unfall passierte am 28. Mai. Ricos Familie sagte, dass dem 29-Jährigen das Pferd durchgegangen war. Daraufhin ist er gestürzt und wurde von dem Pferd gegen den Kopf getreten.

PSG-Spieler denken an Rico

Am letzten Spieltag der Saison in der französischen Ligue 1 trug die gesamte Mannschaft von Paris Saint-Germain ein Trikot mit Ricos Namen. Die PSG-Ultras zeigten außerdem eine Choreo für den schwer verletzten zweiten Keeper.