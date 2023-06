Medaille weggeworfen! Mourinho nach Elfer-Drama richtig sauer

José Mourinho hat mit dem AS Rom im Finale der Europa League gegen Sevilla mit 4:1 nach Elfmeterschießen verloren.

"The Special One" war nach dem verlorenen Finale am Mittwochabend mit der Roma ziemlich frustriert. Nach der Siegerehrung in Budapest (Ungarn) ging er Richtung Tribüne und warf seine Silbermedaille einem jungen Fan zu.

مورينهو يهدي ميداليته الفضية لمشجع روما 🟡🔴#UELfinal #Roma #Mourinho #SevillaRoma pic.twitter.com/WnmoNA4Bz5

Im Inneren des Stadions meckerte Mourinho dann noch heftig über den Schiedsrichter Anthony Taylor, wie ein Video zeigt:

Er warf dem Schiri unter anderem vor, parteiisch gewesen zu sein. Laut Mourinho hätte Taylor zu viele gelbe Karten verteilt. Insgesamt kassierte sein Team acht Stück im Finale.

Wie lief das Finale zwischen Rom und Sevilla?

Der AS Rom ging zunächst durch den Argentinier Paulo Dybala in Führung (35.). In der 55. Minute kam es dann zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Flanke von Jesus Navas wollte Roms Gianluca Mancini die Situation klären, doch er lenkte den Ball ins eigene Netz. Eigentor.

Am Ende kam es zum Elfmeterschießen. Der entscheidende Elfer wurde zum Drama: Sevillas Gonzalo Montiel lief an, aber Roms Rui Patricio konnte den Ball stark halten. Doch zu früh gefreut. Patricio war zu früh gestartet. Der Elfmeter wurde wiederholt und Montiel traf ins Netz. Für Sevilla war es der siebte Sieg in der Europa League.