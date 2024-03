Sexhandel?! Deshalb wurden Häuser von Diddy durchsucht

Laut Homeland Security Investigations wurden Häuser von Sean "Diddy" Combs in Los Angeles und in Miami durchsucht. Es soll um Ermittlungen rund um Sexhandel gehen. Was genau der Rapper damit zu tun haben soll, ist aber noch unklar. Die Deutsche Presse-Agentur hat die Sprecher von Diddy um eine Stellungnahme gebeten. Bisher gibt es aber noch kein offzielles Statement von dem Rapper zu den Razzien.