Spanische Ermittler werfen ihr Steuerbetrug in Höhe von 14,5 Millionen Euro vor. Der Prozess ist eröffnet.

Die Staatsanwaltschaft fordert mindestens acht Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Denn Shakira hat 2012 bis 2014 keine Steuern in Spanien gezahlt. In der Zeit war sie mit dem Starverteidiger Piqué vom FC Barcelona zusammen und hatte ab 2013 ein Kind in Spanien. Die Behörden sagen, dass sie jedes Jahr mindestens ein halbes Jahr in Spanien war und deswegen dort Steuern zahlen muss. Die kolumbianische Sängerin bleibt aber dabei: Sie hatte ihren Wohnsitz auf den Bahamas und habe Spanien nur besucht. Erst seit 2015 lebe sie in Spanien, sagt Shakira.

Das spanische Finanzamt hat angefangen zu sabbern, als sie merkten, dass ich mit einem Spanier zusammen war.

Meanwhile auf TikTok

Seit im Juli die Klage gegen Shakira öffentlich wurde, gehen in den sozialen Medien Videos über die Sängerin viral. Ob es so aussieht, falls Shakira hinter Gitter muss?

