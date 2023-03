Shawn Mendes und Sabrina Carpenter - läuft da was?

Sänger Shawn Mendes wurde jetzt schon öfter mit Sabrina Carpenter gesehen. Datet er sie?

Die Sängerin und Schauspielerin von "The Hate U Give" wurde mehrfach an der Seite von Shawn Mendes gesehen. Einmal haben sie sogar zusammen eine Party in Beverly Hills verlassen. Jetzt hat sich Shawn Mendes im niederländischen Fernsehen dazu geäußert.

Wir sind nicht zusammen.

Verdächtig schneller Themenwechsel

Mehr wollte er dazu nicht sagen. Im Gegenteil: Er wechselte schnell das Thema und redete über seine Werbepartnerschaft mit Tommy Hilfiger. Die Aussage ist zwar eindeutig, trotzdem lässt sie viele Fragen offen. Es könnte ja auch sein, dass sie noch nicht zusammen sind oder nicht zusammen sind und trotzdem eine Affäre haben.

Hier siehst du den Ausschnitt aus dem Interview:

