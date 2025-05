ER hat den Mount Everest zum 31. Mal bestiegen!

Kami Rita hat den höchsten Berg der Welt erneut bestiegen und damit seinen eigenen Rekord gebrochen.

Der 55-Jährige hat die 8.849 Meter am Dienstagmorgen zum 31. Mal erklommen. Damit hat er seinen eigenen Rekord für die meisten Aufstiege gebrochen und weiter ausgebaut. Das hat die in Kathmandu ansässige Organisation Seven Summits Treks mitgeteilt. Rita hat eine Gruppe von weiteren Bergsteigern auf den Gipfel des Bergs im Himalaya geführt.

Ritas erster Aufstieg war 1994

Der Bergführer hat den Mount Everest seit 1994 fast jedes Jahr bestiegen. Sein härtester Konkurrent ist sein Kollege Pasang Dawa. Er hat den Mount Everest 29 Mal erklommen.