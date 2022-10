Shindy spricht über seine Aggressionsprobleme

Weil er "massive Probleme" hatte, arbeitete er mit einem Anti-Aggressions-Coach zusammen.

Das erzählte der Rapper im Interview mit Hiphop-Journalist Jan Wehn. Die letzten zehn Jahre seien bei ihm "nicht unturbulent" gewesen. Er war sehr wütend wegen "aktueller Problematiken oder Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind". Weil er in den letzten Jahren Dinge getan hatte, die er nicht cool findet, hatte er sich Hilfe geholt.

"Shindy hat Michael getötet, als er zwölf war"

Das war zumindest am Anfang die Theorie von Shindys Coach. Shindy aka Michael Schindler sagt in dem Interview, dass sein Coach da auf dem falschen Weg war, aber er die Aussage spannend fand. Deswegen hatte er sie auch in seiner Instagram-Story gepostet. Gemeint war damit, dass er nicht mehr zwischen der Kunstfigur Shindy und ihm selbst als Privatperson unterscheiden könne. Insgesamt hat ihm das Coaching aber geholfen, mit seiner Wut umzugehen, erzählt Shindy.

Hier siehst du das ganze Interview:

Mehr Hiphop-News: