Gerichtsprozess: Aus diesem Grund schweigt Shindy

Weil Shindy als Zeuge im Verfahren gegen Arafat Abou-Chaker nicht aussagen will, droht ihm das Gericht.

In dem Gerichtsprozess geht es darum, dass Arafat Abou-Chaker Bushido im Januar 2018 eingesperrt, bedroht, beleidigt und mit einer Plastikflasche sowie einem Stuhl angegriffen haben soll.

Warum schweigt Shindy?

Auf die erste Frage des Richters, ob er Bushido und Arafat kenne, antwortete Shindy noch mit "Ja". Alle weiteren Fragen beantwortete er mit "55". Die Zahl steht für Paragraph 55 in der Strafprozessordnung und bedeutet, dass ein Zeuge schweigen darf, wenn er sich mit der Aussage selbst belasten würde. Shindys Anwalt nennt als Grund, dass der Rapper noch in einem Steuerverfahren hängt und alles, was er zum Kontakt zu Arafat oder Bushido sagen würde, ihn belasten könnte.

Was sagt das Gericht dazu?

Das Gericht sieht keinen berechtigten Grund dafür, dass Shindy seine Aussage verweigert und beschließt eine 1.000 Euro Geldstrafe. Sollte er die nicht zahlen, muss er für acht Tage in den Knast. Dagegen hat sein Anwalt Beschwerde eingelegt. Ob Shindy schweigen darf oder nochmal als Zeuge kommen und aussagen muss, wird das Kammergericht entscheiden.

Auch Kay war als Zeuge beim Prozess dabei: