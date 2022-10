Shindy hat "gar kein Verhältnis" zur Deutschrap-Szene

Das sagte er in einem seiner raren Interviews. Sein Kontakt beschränke sich nur auf ein paar Künstler.

Dazu zählen unter anderem der Frankfurter Deutschrap-Veteran Azad und Rapper/Songwriter Laas, mit dem Shindy lange zusammen arbeitete. Das gab Shindy im Interview mit Hiphop-Journalist Jan Wehn preis. Außerdem sagte der Rapper:

Ich würde fast sagen, ich habe gar kein Verhältnis zur deutschen Rap-Szene. [...] Ich schau mir fast keine neuen Releases an und auf Social Media bin ich auch nicht so aktiv. Ehrlich gesagt, habe ich das Interesse schon vor langer Zeit verloren.

Mit Laas, der heute mit Shirin David ihre Texte schreibt, habe er noch manchmal Kontakt, so Shindy. Obwohl Laas inzwischen in Berlin und Shindy mittlerweile in München lebt, telefonieren sie noch regelmäßig. Und auch bei Azad, den man nicht sofort mit Shindy in Verbindung bringen würde, macht der Rapper eine Ausnahme. Azad besuchte ihn 2019 auf seiner Tour und die beiden folgen sich auf Instagram.

Das Interview ist auch ein Hinweis darauf, dass Shindys Album "In meiner Blüte" nach rechtlichen Schwierigkeiten doch rauskommen wird: